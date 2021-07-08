إطلاق منصة لاستقبال طلبات الأردنيين المغتربين لحل مشكلة نوع اللقاح

عمان-الغد- أطلقت وزارة الصحة اليوم منصة إلكترونية لاستقبال طلبات الأردنيين المقيمين والعاملين في الخارج (المملكة العربية السعودية، الكويت، الدول الأوروبية، أمريكيا، كندا) والمُطعمين بمطاعيم لا تُمكنهم من دخول تلك الدول بناءً على نوع المطعوم.

واوضحت الوزارة أنه بإمكان الأردنيين المقيمين والعاملين في تلك الدول التسجيل على هذه المنصة والمتوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة www.moh.gov.jo اعتباراً من اليوم.

ويأتي هذا القرار بهدف حصر أعداد هذه الفئة تمهيداً لاتخاذ الاجراء المناسب لحل هذا الموضوع.