إطلاق منصة لتسهيل تواصل المواطنين مع 45 بلدية

أطلقت وزارة الإدارة المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في الأردن اليوم الأربعاء منصة التواصل المجتمعي مع البلديات الـ(45) المشمولة بمشروع شبكة الإدارات المحلية، وذلك بهدف إشراك المواطنين في عملية صنع القرار، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، إضافة إلى تعزيز الثقة لضمان شمولية العملية التنموية.

وقال أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مساعد الأمين العام للشؤون الفنية المهندس محمد عويدات خلال حفل الإطلاق، إن المنصة تأتي تحقيقا لرؤية الوزارة في أن تكون وزارة ذكية قادرة على تحقيق التنمية المحلية الشاملة والمستدامة، وتعريف المجتمعات المحلية بمكان الوصول إلى الخدمات الإلكترونية الحكومية الخاصة بالبلديات، وأن تساعد أيضاً على إنشاء طرق جديدة أو محسّنة لتقديم الخدمات، وتحسين جودة ما يتم تقديمه، مما سيمكن المواطنين من اقتراح مبادرات وحلول مجتمعية ويكونوا فاعلين في عملية صنع القرار المحلي.

من جهته، أشار سفير مملكة النرويج في الأردن إسبن ليندباك إلى أن مشروع شبكة الإدارات المحلية يضمن نمو التقنيات التكنولوجية الجديدة والذي يوفر مساحة أكبر لمشاركة الإدارات والجمهور بشكل أوسع، لتمكين المواطنين عبر تمكين هيئاتهم الإدارية المحلية، من خلال التركيز القوي على المشاركة الشاملة والتعزيز المؤسسي والذي يساهم في تحسين الشفافية وتعزيز مشاركة الفئات المستضعفة في صنع القرار باستخدام أدوات التحول الرقمي وتعزيز المساءلة على المستوى المؤسسي، ما يساهم في تحسين أداء القطاع العام والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

بدوره، أكد رئيس فريق الحكومة وبناء السلام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن بكر الحياري في الحفل على أهمية التعاون المشترك بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة والمانحين لدعم قدرات وبناء كفاءات الإدارات المحلية في التواصل مع المجتمعات المحلية لتطوير حلول تشاركيه للتحديات التنموية، والسير حثيثا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتوفر المنصة (التي تندرج ضمن مشروع شبكة الإدارات المحلية الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن ووزارة الإدارة المحلية في الأردن بتمويل من وزارة الخارجية النرويجية) التواصل المجتمعي مع البلديات الـ(45) في محافظات إربد وعجلون ومادبا والبلقاء والعقبة والطفيلة، الفرصة والوسيلة للبلديات لتقديم محتوى معلوماتي جيد، يُبقي المجتمعات المحلية على اطلاع ودراية بنشاطات ومجالات عمل البلديات، والخدمات المختلفة التي تقدمها.

وجرى خلال حفل إطلاق المنصة التي تم تنفيذها من قِبل مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحوّل الرقمي في وزارة الإدارة المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن تكريم (5) بلديات فازت في المحتوى المعلوماتي، وهي بلديتا السلط الكبرى ومادبا الكبرى عن بلديات الفئة الأولى التي تضم (6) بلديات في المشروع، إلى جانب فوز بلديتي المزار الجديدة وعين الباشا، عن بلديات الفئة الثانية التي تضم (31) بلدية في المشروع، وكذلك فوز بلدية وادي عربة عن بلديات الفئة الثالثة التي تضم (8) بلديات مشمولة بالمشروع.

وشملت بنود تقييم جائزة أفضل محتوى للبلديات (5) محاور، هي محور التفاعل والتواصل مع المواطنين (40 علامة)، ومحور الشفافية وحق الحصول على المعلومة (20 علامة)، ومحور التعريف بالبلدية (20 علامة)، ومحور الالتزام بإنشاء المحتوى (10) علامات، ومحور جودة المحتوى (10) علامات.

كما حضر حفل إطلاق منصة التواصل الاجتماعي مع البلديات، وتكريم البلديات الفائزة بأفضل محتوى الرؤساء والمدراء التنفيذيون وضباط ارتباط لبلديات مادبا الكبرى، والسلط الكبرى، والمزار الجديدة، وعين الباشا، ووادي عربة، وبِرقش، وسهل حوران، وجبل بني حميدة، وعدد من المسؤولين والمختصين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن ووزارة الإدارة المحلية.