إطلاق منصة مؤشرات التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي

عمان- الغد- أطلق وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي منصة مؤشرات التنمية المستدامة على الموقع الالكتروني لدائرة الاحصاءات العامة.

وتتضمن المنصة 110 مؤشرات على المستويين الوطني والدولي والتي تتيح للمستخدمين الحصول على المؤشرات المطلوبة بسهولة، اضافة الى قاعدة المؤشرات الاقتصادية التي تحتوي على العديد من القطاعات في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتي بلغ عددها ثلاثة عشر قطاعاً.

وأكد الوزير الربضي ضرورة تكثيف الجهود لرفع مستوى الوعي بأهمية اهداف التنمية المستدامة والانجازات التي حققها الاردن والتطلعات المستقبلية للوصول الى اهداف وغايات التنمية المستدامة من خلال ادماجها في الخطط والبرامج والاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية .

وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالمستوى المتميز الذي حققته الاحصاءات الاردنية خلال السنوات الماضية حيث اصبحت تضاهي الاجهزة الاحصائية بالدول المتقدمة، واكد الربضي على أهمية تطوير العمل الإحصائي الوطني وتعزيز الثقة به ليتمكن من خدمة اهداف الدولة الاردنية بتوفير البيانات الإحصائية اللازمة لعمليات التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات السليمة المبنية على المعلومة المحدثة.

كما اشاد بالجهود المميزة والمستوى الذي وصلت اليه الدائرة وكوادرها ، لمتابعتهم للتطورات وتبني وتطبيق ما هو حديث واستغلال التقنيات الحديثة وثورة البيانات والمعلومات وتطويعها في خدمة العمل الاحصائي الاردني. كما اشار الى وضوح الرؤية والتوجه للدائرة من خلال تبنيها للاستراتيجية الوطنية للإحصاء للأعوام 2018-2022 وخدمتها لأهداف الدولة الأردنية.

واكد على ضرورة مواصلة دعم استقلالية الدائرة لتمكينها من القيام بواجباتها على اكمل وجه وللمحافظة على دورها الريادي الذي حققته، والعمل والتواصل مع الوزرات القطاعية والاعلام وبناء قدراتهم في مجال قراءة الرقم الاحصائي واعداد التقارير الاحصائية من خلال مركز التدريب الاحصائي بالدائرة.

من جانبه، استعرض مدير عام دائرة الاحصاءات العامة، الدكتور قاسم الزعبي أبرز الأعمال والأنشطة الحالية التي تقوم بها الدائرة وخصوصاً بان الدائرة قطعت سبعون عاماً من العمل الإحصائي المتميز في كافة المجالات على الصعيدين الوطني والدولي بطريقة تشاركية مع كافة المؤسسات الوطنية والدولية المعنية.