إطلاق موقع إلكتروني للأنشطة السياحية في المملكة

عمان-الغد- أطلقت معالي وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة الموقع الإلكتروني Calendar.jo بحلته الجديدة، وهو عبارة عن موقع شامل لتنظيم أجندة للفعاليات والأنشطة السياحية التي تقام في المملكة باللغتين العربية والإنجليزية، ويهدف الموقع إلى وضع كافة الفعاليات في منصة واحدة تسهّل عملية تعريف المواطن والسائح على حد سواء على عدد من النشاطات والفعاليات التي تم تقسيمها بشكل واضح حسب الاهتمامات والمجالات والتي يمكن للسائح والمواطن حضورها والمشاركة بها.

وقالت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة في بيان صحفي إن الموقع سيكون أجندة ومرجعاً أساسيا لجميع الفعاليات والنشاطات السياحية المختلفة، ويتضمن الموقع عدّة نوافذ شاملة ومتكاملة تغطي الترفيه ونشاطات الأطفال والعائلة والثقافة والفن والرياضة والمغامرة وإدارة الأعمال والعمل التطوعي. كما أكدت شويكه على أن وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة الأردنية تقومان بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لشمول الموقع لأجندة الفعاليات التي تقام في المملكة والقيام بدورها كل حسب اختصاصه، مشيرة إلى أنه سيتم التركيز على الفعاليات التي ستقام في فترة الصيف من هذا العام.

من جانبه، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات أن موقع أجندة الفعاليات كان خطوة ضرورية لتسهيل وتنشيط الفعاليات السياحية بكافة أطيافها لمقدِّم الفعالية ومتلقّيها على حد سواء، فيكون الموقع بذلك منصّة تخدم القائمين على تقديم مختلف النشاطات وتوفّر للسياح والباحثين عن النشاطات من الأردنيين إمكانية التعرف على كل ما هو متوفر للاختيار منه.

وبهذا تكون بداية عام 2020 قد سجّلت إنجازاً جديداً في سجل جهود هيئة تنشيط السياحة الأردنية ضمن توجيهات وزارة السياحة والآثار على تسهيل وتطوير آلية الوصول والتفاعل مع المشهد السياحي في الأردن على أتم وجه، وبناءً على هذا ستكون الخطوة التالية إطلاق نسخة من الأجندة بشكل تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية.