إطلاق نار على محوليّ كهرباء في مؤتة يؤدي لانقطاع التيار

عمان- الغد- ذكرت شركة توزيع الكهرباء أن مجهولين أطلقوا النار على محولي كهرباء في بلدة مؤتة بمحافظة الكرك ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدد من المشتركين.

وقال مدير كهرباء الكرك المهندس بكر الرواشدة ان المحولين تعرضا لإطلاق نار صباح اليوم الثلاثاء ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 550 مشتركا.

وأوضح الرواشدة انه تم إبلاغ محافظ الكرك والأجهزة الأمنية المختصة بالحادثة، مشيرا إلى أن كوادر الشركة تقوم بإصلاح الأعطال في المحولين بهدف إعادة التيار الكهربائي للمواطنين بأسرع وقت وسط هذه الظروف الجوية الحارة في هذا الشهر الفضيل.

وأضاف الرواشدة إن هذه الحادثة باتت مقلقة، ما يتطلب تعاونا من الأهالي وعدم التستر على أي شخص يعتدي على الممتلكات العامة.

وقال إن المواطنين يتضررون بالدرجة الأولى والشركة أيضا تلحق بها خسائر كبيرة جراء هذه التصرفات، مؤكدا أن استبدال المحولات قد لا يتوافر في أي وقت ما يتطلب وقفة حقيقة من مختلف الجهات لوقف هذه الممارسات غير المسؤولة.