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إطلاق نار على محول كهربائي في الشونة الجنوبية

منذ ساعتين

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حابس العدوان

الشونة الجنوبية– أكدت شركة توزيع الكهرباء أن أحد محولاتها في منطقة الروضة بلواء الشونة الجنوبية تعرض لإطلاق نار، ما أدى إلى إتلاف المحول.

وقال مدير كهرباء الشونة الجنوبية غازي الشنيكات إن إطلاق النار على المحول من قبل مجهولين تسبب في قطع التيار الكهربائي عن اجزاء من بلدة الروضة، موضحا انه جرى إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة بالحادثة.

واكد الشنيكات أن تكرار حالات إطلاق النار على المحولات بات يستنزف من جهد الشركة ومخزونها من المحولات، لافتا إلى أن العمل جارٍ لإحضار محول جديد وسيتم استبداله بالمحول المعطوب خلال الأيام المقبلة.

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