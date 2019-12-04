إطلاق نافذة إلكترونية للفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة

طارق الدعجة

عمان- تعتزم هيئة الاستثمار اطلاق نافذة الكترونية متخصصة بعرض المشاريع والفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة مدعمة بدراسات اولية قريبا وذلك بهدف تمكين المستثمرين من الاطلاع عليها بكل سهولة وفق ما قال رئيس الهيئة الدكتور خالد الوزني.

واكد الوزني خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع غرفة صناعة الاردن اليوم أن الهيئة تعمل ضمن نهج جديد في عمليات الترويج للمشاريع والفرص الاستثمار بحيث تكون مبنية على الدراسات وتستهدف المستثمرين المعنيين بها بشكل مباشر.

ولفت الوزني الى الزيارة الاخيرة التي قامت بها الهيئة والتي شملت الكويت والسعودية حيث كان نتائجها ايجابية من خلال رسائل الاهتمام التي وردت للهيئة من 6 مستثمرين في قطاعات مختلفة

بدوره قال رئيس غرفة صناعة المهندس فتحي الجغبير إن القطاع الصناعي بدأ يشهد وجود شراكة حقيقية مع الحكومة نتج عنها اشياء ايجابية كثيرة آخرها حزمة الحوافز التي قدمت للصناعة والتي سيلمس نتائجها القطاع خلال العام المقبل.

وبين المهندس الجغبير ان القطاع الصناعي هو المشغل والمولد الرئيسي لفرص العمل وهو حريص على توفير فرص العمل للاردنيين وتشغيلهم في منشأته، مشيرا الى وجود نحو 250 الف عامل بالصناعة غالبيتهم من الايدي العاملة المحلية.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة ان تكون هيئة الاستثمار هي الجهة الوحيدة والمرجعية الاولى في متابعة ومعالجة القضايا ذات الصلة بالقطاع الصناعي، الى جانب اهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيودا على صادرات المملكة لصالح منتجاتها بخاصة مصر التي تضع معيقات تحد من دخول المنتجات الوطنية الى اسواقها.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الهيئة الدكتور خالد الوزني ورئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، لرفع مستوى التعاون والتنسيق بين الطرفين بمجالات جذب الاستثمارات وترويج الصادرات الصناعية والفرص الاستثمارية المتوفرة بالقطاع الصناعي.

وبموجب مذكرة التفاهم تتعاون هيئة الاستثمار مع غرفة صناعة الاردن بمجال الدراسات والبيانات وتبادل الخبراء والمختصين وتنظيم الدورات التدريبية في مختلف المجالات للطرفين وتبادل الزيارات بهدف التعرف على تجارب وخبرات كل جانب في هذه مجالات اختصاصه.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات وتنظيم لقاءات مشتركة بين الطرفين وتشجيع المشاركة بالفعاليات الاقتصادية والاستثمارية سواء داخل او خارج المملكة بالاضافة لتبادل المعلومات والمطبوعات والاحصائيات.