عمان- الغد- أعلن المجلس الأعلى للسكان عن إطلاق وثيقة “المعايير الوطنية لخدمات الصحة الإنجابية الصديقة للشباب” خلال الحفل الختامي باليوم العالمي للسكان لهذا العام والذي أقيم أمس، بتنظيم من المجلس وبالتعاون مع الشركاء تحت شعار “25 سنة من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية: تسريع الوعد”.

وأكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي، أن الاحتفال باليوم العالمي للسكان لهذا العام يمثل فرصة لزيادة الوعي وكسب التأييد لقضايا السكان والتنمية وتعبئة الدعم السياسي لما بعد انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية للعام 1994، إضافة إلى تركيز الاهتمام العالمي على القضايا غير المكتملة للمؤتمر وتجاوز التحديات التي تعترضها، والتوصل إلى التزامات وطنية ملموسة تضمن تنفيذ برنامج عمله.

وبينت عماوي، في كلمة لها خلال الحفل الختامي لفعاليات الاحتفال، أن الأردن شهد تحولات اقتصادية واجتماعية وبشرية وسياسية شملت جميع مناحي الحياة، وترجمت إلى تحسينات ملموسة في مختلف المجالات، ومن ضمنها تدعيم حقوق الصحة الإنجابية ضمن منظومة حقوق الإنسان، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، والاستجابة لأبعاد الهجرات القسرية والطوعية.

وتضع الوثيقة التي تم إطلاقها، إطاراً لتطبيق المعايير بالمراكز التي ترغب بتقديم معلومات وخدمات الصحة الإنجابية للشباب على مستوى وطني؛ حيث تهدف هذه المعايير إلى تقديم خدمات صحة إنجابية ذات كفاءة وجودة للشباب، ومساعدة صانعي السياسات وواضعي الخطط الصحية على تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة بغرض تسهيل الوصول اليها من قبل هذه الفئة، وحماية وتحسين نوعية حياتهم.

ومن جانبه، أكد منسق العمل الإنساني في صندوق الأمم المتحدة للسكان بوشتى مرابط التزام الصندوق بدعم مخرجات المؤتمرات السكانية وأهداف التنمية المستدامة، وتوفير السبل المتاحة لتحقيق هذه البرامج والخطط الدولية وبالأخص المتعلقة بالسكان والمرأة، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع المجلس الأعلى للسكان في وضع القضايا السكانية والصحة الإنجابية ضمن أولويات عمل الحكومة الأردنية.

وتضمنت أبرز الفعاليات التي تم تنفيذها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مسابقة رسم حول محور “الشباب والبطالة” والتي نفذت بالتعاون مع كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية بهدف نشر الوعي بقضايا السكان والتنمية المتعلقة بالشباب وتمكينهم باعتبارهم محوراً رئيسياً في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، إلى جانب عقد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الشباب حول “المعايير الوطنية للصحة الإنجابية الصديقة للشباب”، بمشاركة أمين عام وزارة الشباب الدكتور ثابت النابلسي ومديري الأقسام والمراكز الشبابية بالوزارة، والتي هدفت لتعريف المشاركين بالمعايير الوطنية، ووضع الآليات اللازمة لتطبيق المعايير داخل المؤسسات الوطنية ذات العلاقة.

واشتملت المعايير على تمكين الشباب صحياً والإعلان عن خدمات الصحة الإنجابية، تعزيز دعم الشباب، توفير حزمة خدمات ومعلومات صحة إنجابية مناسبة، كفاءة مقدمي الخدمات، مواصفات وخصائص موقع تقديم الخدمة، الإنصاف والعدالة وعدم التمييز، جودة وتحسين البيانات والمعلومات، ومشاركة الشباب.

كما تم خلال الحفل تكريم الفائزين في مسابقة الرسم حول محور” الشباب والبطالة”؛ حيث فازت الطالبة جمانة عبد الرزاق الشافعي بالجائزة الأولى، والطالبة سيلين شريف حاتوق بالجائزة الثانية، والطالبة سعاد صلاح صحصاح بالجائزة الثالثة، وقدم مركز الفنون الأدائية/ مؤسسة الملك الحسين عرضاً مسرحياً بعنوان “مش عيب” يؤكد حاجة الشباب لمعلومات وخدمات الصحة الإنجابية.

يشار إلى أنه، وعلى هامش الفعاليات الاحتفالية باليوم العالمي للسكان، ينوي المجلس خلال شهر تموز (يوليو) الحالي، تنظيم فعاليات عدة أبرزها، عقد لقاء تشاركي بالتعاون مع الجامعة الأردنية حول “المتغيرات السكانية… الحاضر والمستقبل” بهدف استعراض الإنجازات الوطنية المتعلقة بالمؤشرات السكانية، إلى جانب تنظيم ندوة بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة وجامعة إدنبرة الأسكتلندية وجامعة غرب اسكتلندا حول “صحة اللاجئين من خلال مشهد متغير… من خلال الأدلة العلمية والآثار المترتبة على الممارسة”.

كما سيقدم المجلس محاضرتين حول “اللامساواة من منظور الفرصة السكانية” و”المساواة من منظور أهداف التنمية المستدامة”، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر حول “عدم المساواة والاندماج الحضري في الأردن” بتنظيم من الجامعة الأردنية بالتعاون مع اليونسكو، إلى جانب تقديم محاضرة لطلبة كلية الإعلام بجامعة اليرموك حول “السياسات السكانية والبعد السكاني ودورها في تحقيق التنمية المستدامة”.