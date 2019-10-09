إطلاق “يوم هواوي للمُطوّرين” للمرة الأولى في الشرق الأوسط

عمّان- استضافت هواوي فعالية “يوم هواوي للمُطوّرين” للمرة الأولى في المنطقة بالتزامن مع فعاليات “أسبوع جيتكس للتقنية” الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي. وجمعت الفعالية تحت مظلتها أكثر من 250 شخصًا من مطوري التطبيقات والشركاء في دبي، والذين تبادلوا الآراء فيما بينهم حول استراتيجية إرساء بيئة العمل الجديدة، إلى جانب تسليط الضوء على منصة هواوي العالمية للنشر الذكي، وعرض مجموعة واسعة من الإمكانات المفتوحة ونافذة الخدمات الموحدة التي توفرها الشركة لشركائها.

وخلال الفعالية، كشفت هواوي النقاب عن المنظومة المتناغمة الخاصة بمنصتها Huawei Mobile Services، والتي تستند إلى إطار العمل الأساسي للمنصة وإمكانياتها، بالإضافة إلى خدمات المطورين. ونجحت هذه المنظومة المتناغمة حتى الآن بإتاحة 14 إمكانية جديدة لمساعدة المطورين على تصميم تطبيقات رفيعة المستوى بتكلفة منخفضة ووقت أقل. وبالاعتماد على المنظومة الجديدة، سيستفيد المطورون من التقنيات فائقة التطور التي توفرها هواوي (مثل قدرة التكبير 50 مرة، وتقنية التصوير الليلي الفائقة Super Night Mode، ووحدة معالجة الرسوميات GPU Turbo، والتي توفر تجارب لعب فائقة السرعة وغيرها من التقنيات الأخرى). وسيفضي ذلك إلى تحسين حجم استخدام التطبيقات والأنشطة المرتبطة بها بشكل مستمر، مما سيعود بالنفع على تجارب استخدام هواتف هواوي الذكية.

وعلاوة على ذلك، أعلنت هواوي عن إطلاق برنامجها شاينينج ستار Shining-Star الذي أجرت عليه ترقية واسعة النطاق عبر زيادة استثماراتها للمطورين العالميين من مليار يوان صيني إلى مليار دولار أمريكي، في خطوة تهدف إلى تشجيع المزيد من المطورين على دمج تطبيقاتهم النوعية في منظومة Huawei Mobile Servicesالمتناغمة. ويهدف 80٪ من هذا الاستثمار إلى تحفيز وتسريع ابتكارات المطورين العالميين، بالإضافة إلى تغطية النفقات اللازمة للتطوير والنمو والتسويق.

وسيشهد استديو DigiX للابتكار كذلك توسعا لافتا على مستوى العالم، من خلال افتتاح 8 مختبرات رقمية في 6 مدن رئيسية ضمن الأسواق الدولية بما في ذلك دبي، لدعم القدرات الابتكارية للمطورين حول العالم بما يشمل اختبار الأجهزة، وتجارب تطوير القدرات والأدوات وغيرها.