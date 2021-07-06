إطلاق 136 خدمة حكومية إلكترونية في الأشهر الستة المقبلة

إبراهيم المبيضين

عمان – في الوقت الذي تقترب فيه الحكومة من إقرار استراتيجيتها للتحول الرقمي، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن الحكومة ومن خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تسعى خلال الأشهر الستة المقبلة لإطلاق 136 خدمة الكترونية بالتنسيق والتعاون مع مجموعة من المؤسسات الحكومية.

وأكد الهناندة، في تصريحات صحفية لـ”الغد”، أن هذه الخدمات التي تعتزم الحكومة إطلاقها خلال النصف الثاني من العام الحالي تحت الفحص وسيجري إطلاقها بالتتابع خلال الأشهر المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات والوزارات التي تتبعها هذه الخدمات.

وأوضح الهناندة أن العمل على هذه الخدمات يأتي ضمن جهود الوزارة لتسريع عملية التحول الرقمي في المملكة التي تتضمن أكثر من محور، إلى جانب إطلاق الخدمات الحكومية الالكترونية، لافتا إلى أن هذه الخدمات تتوزع وتتبع العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية؛ حيث يجري العمل على خدمات في الأراضي والمساحة، والبلديات، ووزارة الصناعة والتجارة، دائرة ترخيص السواقين والمركبات وغيرها من المؤسسات الحكومية.

وإذا ما أطلقت الحكومة الخدمات التي تحدث عنها الوزير (136 خدمة حكومية الكترونية)، ستضاف إلى 413 خدمة حكومية الكترونية أطلقتها الحكومة في سنوات سابقة في عدد من المؤسسات الحكومية من إجمالي عدد خدمات حكومية يقدر بـ2450 خدمة حكومية.