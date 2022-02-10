إطلالة جديدة للممثلة ياسمين عبد العزيز- (فيديو)

خطفت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ أنظار متابعيها بفيديو جديد نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع “إنستغرام”.

وظهرت ياسمين مستعرضةً جمالها بملامح ساحرة واضعةً ماكياجاً ناعماً بألون ترابية شتوية، فيما لاحظ عدد من المتابعين أن وجه ياسمين بدا أنحف عن ما كانت عليه سابقاً.

وكانت ياسمين أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إقامتها حفلاً لعيد ميلادها.

وأكد مصدر مقرب منها، أنها أجرت مسحة بعد شعورها بأعراض خفيفة عند إنتهاء الحفل، وجاءت نتيجتها “إيجابية”.

ويذكر أن ياسمين أصيبت بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد أقل من عام على إصابتها الأولى.

أما الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، التي تعرضت لأزمة صحية مؤخراً وعانت كثيراً مع المرض، فهي مستقرة، وتخضع في الوقت الحالي للعزل المنزلي.