إطلالة جديدة لمنتجع “وريزيدنسز موفنبيك” العقبة

العقبة – بعد قرابة عقدين من استقباله لأول ضيوفه، أزاح منتجع وريزيدنسز موفنبيك العقبة الستار عن الغرف ومرافق الضيافة بعد اكتمال أعمال التحديث والتجديد مؤخراً.

لطالما وفّر منتجع وريزيدنسز موفنبيك العقبة لضيوفه الإقامة المريحة في أجواء راقية وخيارات الطعام المتنوعة على مدار قرابة 20 عاماً ويذكر أنه أول منتجع تم تصنيفه كخمس نجوم في العقبة. وقد طالت أعمال التجديد 49 شقة مخدومة وتم تحديث أثاثها وتمديداتها بالكامل مع الحفاظ على روح الدفء المنزلي التي تميز مساحاتها الواسعة. كما شمل مشروع التجديد إعادة تصميم للمطاعم والمقاهي بما فيها “بالم كورت” و “النافورة” و “السفرة” بشكل عصري.

وعلق المدير العام لمنتجع وريزيدنسز موفنبيك العقبة، دان بينزاكوين، قائلاً “لقد كان من المهم الحفاظ على السمعة الممتازة التي بنيناها كأول من قدم خدمات بمستوى خمسة نجوم في العقبة. وهذا التحديث هو تأكيد على التزامنا بصنع ذكريات جديدة للأجيال القادمة”.

تجدر الإشارة إلى أن منتجع وريزيدنسز موفنبيك العقبة، والذي يحتوي على 297 وحدة سكنية، هو المنتجع الوحيد في العقبة الذي يدمج بين غرف الفنادق التقليدية والشقق المخدومة في بيئة راقية ومتناغمة إلى جانب مرافق عديدة كشاطئ خاص على البحر الأحمر وأربع برك سباحة إضافة إلى المطاعم ونادي الأطفال والنادي الصحي والجاكوزي والساونا.