إطلالة لؤي علامة تعرضه للانتقاد مجددا

نشر لؤي علامة، ابن الفنان اللبناني راغب علامة، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام، مجموعة صور ظهر فيها وهو يقوم بتحضير أحد الأطباق.

وأثار لؤي الجدل بإطلالته التي اعتبرها بعض المتابعين غير مألوفة، حيث ظهر بمريول الطبخ أثناء تحضيره الطعام، إلا أنه لم يرتدِ اي ثياب تحت المريول.

لؤي راغب علامة يرد على منتقدي “ستايله” : أنتم فئران !

هذا وكانت إطلالات لؤي علامة “الغريبة” أثارت جدلا واسعا مؤخرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما عرضه لانتقادات كثيرة استدعت ردا قاسيا منه ومن والده الفنان راغب علامة.