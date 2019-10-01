إعادة ابتكار الحياة الرقمية مع خدمات هواوي للأجهزة النقالة على سلسلة الهواتف “HUAWEI Mate 30”

كشفت شركة هواوي في حدث مميز أقيم في ميونيخ عن سلسلة الهواتف الذكية الرائدة “HUAWEI Mate 30″، لترسي معايير جديدة في عالم الأجهزة الذكية على جميع المستويات، بدءاً من جمال التصميم، ووصولاً إلى هندسة البناء وابتكارات البرمجيات. ولكونها أول سلسلة هواتف من الجيل الثاني تتصل بشبكات الجيل الخامس حول العالم، تصل هواوي إلى قمة التطور التقني للأجهزة النقالة.

وخلال الحدث المميز، قدم ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، عرضاً عن مزايا سلسلة “HUAWEI Mate 30″، وكشف لأول مرة عن خدمات هواوي للأجهزة النقالة (HUAWEI Mobile Services) التي تعمل على أجهزة تلك السلسلة، وتعيد ابتكار الحياة الرقمية، وتقدم تجربة حياة أذكى وأسرع وأكثر سلاسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين في مختلف بقاع العالم.

وتشمل مجموعة تطبيقات خدمات هواوي للأجهزة النقالة التي أطلقتها الشركة حتى الآن متجر تطبيقات هواوي (HUAWEI AppGallery)، ومتصفح هواوي (HUAWEI Browser)، وسحابة هواوي للأجهزة النقالة (HUAWEI Mobile Cloud)، وسِمات هواوي (HUAWEI Themes)، وموسيقى هواوي (HUAWEI Music)، وفيديو هواوي (HUAWEI Video)، وقارئ هواوي (HUAWEI Reader)، ومساعد هواوي (HUAWEI Assistant)، وغيرها من التطبيقات، لتصبح بذلك جزءاً مهماً في تجربة مستخدمي سلسلة “HUAWEI Mate 30”.

وتزامناً مع إطلاق هذه السلسلة الجديدة من الهواتف الذكية، كشفت هواوي عالميًا عن ميزة التطبيقات السريعة “HUAWEI Quick”، ما يتيح إمكانية استخدام هذا النوع من التطبيقات السريعة التي أصبحت ناضجة في السوق الصينية للمطورين العالميين، بينما يحظى مستخدمو سلسلة الهواتف الذكية “Mate 30” بسهولة النقر على التطبيق لاستخدامه سريعًا دون الحاجة إلى تثبيته.

وتشجيعاً لأعداد أكبر من المطورين على إضافة التطبيقات عالية الجودة إلى منظومة خدمات هواوي للأجهزة النقالة، رفعت هواوي استثماراتها الموجهة للمطورين العالميين من مليار دولار يوان صيني إلى مليار دولار أمريكي، وحسنت كثيراً من برنامج شايننج ستار (Shining Star) الموجه لهم بصورة كبيرة، والذي يدعم ابتكارات المطورين، ليرفع من مستوى جودة الخدمات والمحتوى المتوفر لمستخدمي سلسلة “Mate 30″، وكذلك مستخدمي أجهزة هواوي الأخرى.