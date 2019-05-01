إعادة افتتاح الممرات المائية في محمية الموجب

فرح عطيات

عمان– أعادت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أمس افتتاح الممرات المائية في محمية الموجب للمحيط الحيوي أمام الزوار والسياح، وبعد انقضاء الموسم المطري.

وكانت أغلقت الجمعية الممرات المائية خلال الفترة الماضية وبشكل مؤقت، للتأكد من إجراءات السلامة العامة عقب تساقط الأمطار بغزارة.

لكنها استمرت في باقي مرافق المحمية في استقبال الزوار والسياح بالشكل المعتاد.

وتبلغ مساحة المحمية 212كم2، ويتراوح مستواها ما بين 420 متر تحت سطح البحر إلى 900 متر فوق سطح البحر.

وقال مدير محمية الموجب الدكتور هشام الدهيسات، في تصريحات صحافية أمس، “أن الفرق الفنية المتخصصة في المحمية أنهت تجهيز أدوات السلامة العامة، وتأهيل الممرات، والطرق المائية للتأكد من سلامتها ومأمونيتها وإدامة عملها”.

ويعتبر ممر السيق في محمية الموجب الأكثر جذباً للسياحة، والذي يبدأ بالقرب من مركز الزوار، ويسير محبو الطبيعة والمغامرة البسيطة في ممشى وعر بعكس مجرى المياه، بين الجرف الصخري وقاعدة الشلال الكبيرة.

وتمتاز المحمية بوجود الينابيع المعدنية، وقد تم تسجيل 558 نوع من النباتات داخل المحمية، فيما بلغ عدد الطيور المسجلة في المحمية 221 نوعاً، ويعيش فيها العديد من الحيوانات البرية أهمها الماعز الجبلي (البدن).

ويحتوي ممر السيق على برك مياه، والذي يتميز بتشكيل صخري فريد، وسط وادي يشق الجبال من المنتصف.

ويصنف على أنه من سهل إلى متوسط الصعوبة ويستمر المسير به بين 2 لـ 3 ساعات، ويتسع إلى 130 شخصا في أقصى حد.

وفي أدنى مستويتها المحمية فإنها تعد أخفض محيط حيوي على وجه الأرض، ويقع جزء منها على شاطئ البحر الميت.

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