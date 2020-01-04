إعادة التيار الكهربائي في العين البيضا بالطفيلة والمزرعة في الغور

الطفيلة – الغد– أكدت شركة توزيع الكهرباء استعداد كوادرها في مختلف مناطق عملها، للتعامل مع أي انقطاعات محتملة للتيار جراء الظروف الجوية السائدة.

ووفق بيان للشركة فقد تعاملت كوادرها مع حالات انقطاع في منطقتي العين البيضا في الطفيلة والمزرعة والحديثة في الأغوار، وقامت بإجراء اللازم بوقت قياسي وبجودة عالية.

وقال مدير تنفيذي الشركة في الكرك المهندس بكر الرواشدة إن بلدتي المزرعة و الحديثة في الأغوار شهدتا انقطاعاً محدوداً للتيار، نتيجه فصل الخط الرئيسى المغذي لمحطة المزرعة القادم من محطه المفاتيح لشركة البوتاس العربية.

وأوضح الرواشدة أنه تم التواصل مع المعنيين في شركه البوتاس وتم إعادة التيار لمحطة المزرعة والحديثة، منوهاً إلى أن فترة الانقطاع كانت ٣٠ دقيقة.

وفي الطفيلة قال مدير تنفيذي الشركة المهندس عبد الحفيظ الخلفات إن منطقة العين البيضا شهدت انقطاعاً للتيار الكهربائي عند الساعة السادسة من مساء السبت، جراء عطب أصاب وصلة ضغط متوسط بفعل صاعقة نتجية الأجواء التي تشهدها المحافظة.

وأوضح الخلفات أن كوادر الشركة توجهت على الفور إلى المنطقة وتم إعادة التيار الكهربائي إليها بعد عزل الكيبل الذي تعرض للضرر، منوهاً إلى أن كوادر الشركة ما زالت تقوم بإصلاح عطل في منطقة المسجد الكبير، وسيتم إعادة التيار بفترة لا تتجاوز الساعة ونصف.

وأهابت الشركة في بيانها بالمواطنين في مختلف مناطق عملها الابلاغ عن أي ملاحظات على مدار الساعة من خلال الاتصال بمركز الاتصال (call center ) على الرقم المجاني (080022288) أو على الرقم (065001370 ) كما يمكنهم الاتصال بغرف الطوارئ في المناطق وهي: الكرك 03/2387219، الطفيلة 2241004/ 03، معان 03/2132308، وادي موسى 03/2156050، العقبة 03/2012458، ودير علا 05/3573111، والأزرق 05/3834753، والشونة الجنوبية 05/3581123، الشونة الشمالية 02/6587098.