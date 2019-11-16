إعادة التيار الكهربائي لمنطقتي الأزرق ومزارع الدغيله

عمان- الغد- أعادت كوادر شركة توزيع الكهرباء التيار الكهربائي في منطقتي الأزرق ومزارع الدغيله، وذلك بعد انقطاعات جراء تكسر الأشجار وعدد من الانجرافات على عدد من الأعمدة وخطوط التغذية في المنطقة.

ووفق الناطق الإعلامي باسم الشركة المهندس سامي الزواتين مساعد المدير العام لتطوير الأعمال، فقد بقيت كوادر الشركة تعمل في المنطقتين حتى ساعات الصباح إلى أن تمكنت من إصلاح الأعطال التي تسبب بها تكسر الأشجار جراء الرياح والأمطار الشديدة وتأثر بها نحو ١٣٠ مشتركاً.

وأكد الزواتين جاهزية كوادر الشركة في مختلف مناطق عملها حيث ستقوم بتطبيق الخطط والبرامج التي سبق وأن أعلنتها ضمن خطة الطوارئ لضمان استمرارية إيصال التيار الكهربائي للمواطنين.

وقال إن الشركة بتوجيهات من مديرها العام المهندس حسان الذنيبات قامت بفتح غرف عمليات مركزيّة موزعة على مواقعها وربطها بغرفة عمليات رئيسيّة في المكاتب الرئيسيّة بالعاصمة عمّان، وذلك ضمن خطتها للطوارئ التي أعلنتها الأسبوع الماضي.

ودعا الزواتين المواطنين والمشتركين في مناطق عملها إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الاتصال على مدار الساعة بمركز الاتصال على الرقم المجاني 080022288 أو على الرقم 065001370.

وأعدت الشركة وفق الزواتين غرف طوارئ في مختلف مناطقها وهي: الكرك 03/2387219، الطفيلة 2241004/ 03، معان 03/2132308، وادي موسى 03/2156050، العقبة 03/2012458، ودير علا 05/3573111، والأزرق 05/3834753، والشونة الجنوبية 05/3581123، الشونة الشمالية 02/6587098.