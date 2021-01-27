إعادة الحجز على الجزيرة بسبب جائزة الوصيف

عمان – الغد – تلقى نادي الجزيرة يوم أمس، كتابا رسميا من المحكمة، يفيد بقيام رئيس النادي الأسبق سمير منصور، بإعادة الحجز على جميع إيرادات النادي، بسبب خلاف على حصة منصور من قيمة جائزة وصيف دوري المحترفين التي ظفر بها الفريق.

وكان منصور حجز على إيرادات النادي في فترة سابقة، للمطالبة بمستحقات مالية له متأخرة على الجزيرة، قبل أن يتوصل لاتفاق مع اللجنة المؤقتة، يقضي بحصوله على نسبة معينة من إيرادات النادي المحلية والآسيوية، مقابل رفع الحجز، وهو ما تم تنفيذه.

ووفق المعلومات فإن منصور طلب من الجزيرة تسليمه مبلغ 15 ألف دينار، وهي نصف قيمة جائزة الوصيف، وهو الأمر الذي لم يتم، ما دفعه للحجز على جميع إيرادات الجزيرة الذي يئن تحت وطأة الديون والضائقة المالية التي تسببت ايضا بعقوبة من الاتحاد الدولي “فيفا”، وبالتالي حرمانه من التعاقدات. – (أخبار النجوم)