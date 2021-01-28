توصية برفع السعة المقعدية وإعادة النظر بتعرفة النقل في شباط

عمان – قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، صلاح اللوزي إن الهيئة رفعت توصية برفع السعة المقعدية في وسائط النقل العام إلى لجنة الأوبئة لتصل إلى 100 %.

وأكد اللوزي حرص الهيئة على الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية ( ارتداء الكمامة ، المعقمات ، التباعد الجسدي ) في وسائط النقل العام حفاظاً على سلامة المواطنين ، مشيراً إلى أن الهيئة ستكثف من جهودها الرقابية على وسائط النقل العام لمراقبة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في حال الموافقة على رفع السعة المقعدية.

وأضاف اللوزي في حديث لإذاعة الأمن العام أن الهيئة بدأت العمل بنسبة تشغيلية تصل الى50 % وفي 27 من شهر آب الماضي رفعت النسبة إلى 75% وهي النسبة التي تعمل بها ألان.

وبين اللوزي أن الهيئة تعمل بداية شهر شباط من كل عام على إعادة النظر بالتعرفة عن طريق لجنة متخصصة في الهيئة تدرس 3 بنود رئيسية وهي : نسبة التضخم والتي تصدر عن البنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة ، وأسعار المشتقات النفطية والتي تلعب دوراً هاماً في الارتفاع أو انخفاض أو الثبات إضافة إلى دراسة نسبة الاستهلاك لوسائط النقل العام والأعمار التشغيلية .

وختم اللوزي حديثه بالقول إن قطاع النقل هو المحرك الأساسي لعمل بقية القطاعات في المملكة ، مشيراً إلى أن القطاع اثبت أنه على قدر من المسؤولية العالية.-(هلا اخبار)