إعادة تأهيل مرافق خدمية لتحسين البنية التحتية الخضراء

أنهت أمانة عمان الكبرى ضمن مشروع تحسين البنية التحتية الخضراء لعدد من الأحياء السكنية شرق مدينة عمان، إعادة تأهيل مواقع خدمية ومجتمعية تشهد اكتظاظ سكاني وحاجة ملحة للتحسين.

وحسب مدير وحدة متابعة واستدامة المشاريع المهندسة ساجدة النسور تم إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية الخضراء لثلاث مواقع هي حديقة محمود القضاة / منطقة النصر ، والدرج السابع الواقع على شارع القدس /منطقة بدر ، وفضلة الارض الواقعة على شارع فلسطين / منطقة النصر .

وكشفت النسور عن الانتهاء من مرحلة التصميم لثلاثة مواقع امتدادية للمواقع المشار اليها اعلاه تمهيداً لتنفيذ أعمال إعادة تأهيل بها ، وان اختيار المواقع التي شملتها اعمال التاهيل جاء بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية والسكان على حد سواء .

واضافت ” تم الانتهاء من تنفيذ غابات حضرية باستخدام طريقة مواكي اليابانية لثلاث مواقع هي حديقة عمر الفيصل ، وحديقة العبداللات / منطقة ماركا ، وغابة شارع المنارة / منطقة النصر ، لافتة أن طريقة ميواكي تستخدم للمرة الأولى في الشرق الأوسط و أثبتت نجاحاً كبيراً” .

واعرب سكان ومرتادي الحدائق عن ارتياحهم لنتائج المشروع التي انعكست على زيادة المساحات الخضراء وتوفير بنية تحتية مناسبة تخدم اهالي الاحياء من كافة الفئات العمرية .

ويقوم على تمويل المشروع وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) ، وينفذ من خلال وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ) بالشراكة مع أمانة عمان ووزارة البيئة الأردنية.

وترتكز اعمال إعادة التأهيل على ثلاثة محاور رئيسية هي توظيف عناصر البنية التحتية الخضراء للتقليل من آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة وتلوث الهواء .

كما ارتكز العمل بالمشروع على منظومة التشاركية للمجتمعات المحلية من مرحلة اختيار المواقع والتخطيط والتصميم وصولاً لمرحلة التنفيذ مما يعزز شعورهم بالمحافظة عليها واستدامتها مع الاخذ بالاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء والاطفال والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .

واشارت النسور الى اعداد المنشورات التعريفية والأدلة الإرشادية فيما يخص مشاريع البنية التحتية الخضراء و تشمل فيديو شامل لإنجازات المشروع ، وتدريبات على تطبيق مبادئ البنية التحتية الخضراء في الأماكن العامة المفتوحة ، ودليل اختيار أنواع النباتات المناسبة للمساحات العامة المفتوحة في عمان – الأشجار والشجيرات ، ودليل تنفيذ مشروع الرئات الحضرية الصغيرة