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إعادة تشغيل النقل العام بنسبة 50% اعتباراً من الأربعاء

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد – أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، اليوم الأحد، إعادة تشغيل قطاع النقل العام بنسبة لا تزيد على 50% اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.
وأضاف العضايلة: “سيتمّ تنظيم عمل وسائط النقل العام بالنسبة المقرّرة، وفقاً لأرقام المركبات الفرديّة والزوجيّة، وستتمّ مراجعة النسبة أسبوعيّاً، وستقوم وزارة النقل بالإعلان عن التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة”.

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