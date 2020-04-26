إعادة تشغيل النقل العام بنسبة 50% اعتباراً من الأربعاء

عمان- الغد – أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، اليوم الأحد، إعادة تشغيل قطاع النقل العام بنسبة لا تزيد على 50% اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف العضايلة: “سيتمّ تنظيم عمل وسائط النقل العام بالنسبة المقرّرة، وفقاً لأرقام المركبات الفرديّة والزوجيّة، وستتمّ مراجعة النسبة أسبوعيّاً، وستقوم وزارة النقل بالإعلان عن التفاصيل خلال الساعات القليلة المقبلة”.