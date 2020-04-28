إعادة تشغيل معظم مسارات “باص عمّان”

عمان- الغد- قالت شركة رؤية للنقل المشغلة التي عمان اليوم في تصريح صحفي انه بناءً على تعليمات رئاسة الوزراء ووزارة النقل، سنقوم بإعادة تشغيل معظم مسارات “باص عمّان” لخدمة أكبر عدد ممكن من الركاب ابتداءً من يوم غد الأربعاء 2020/4/29 بنسبة تشغيل 30% ضمن أوقات الحظر وابتداءً من الساعة 9 صباحاً، علماً بأن وسائل الدفع المقبولة هي بطاقات باص عمّان وبطاقة باص عمّان الافتراضية (QR Code) عبر التطبيق.

ونوهت انه بإمكان المواطنين شراء وإعادة شحن بطاقات باص عمّان من نقاط البيع الموجودة بمجمع الشمال، صويلح ومجمع المحطة وذلك من الساعة التاسعة صباحاً، بالإضافة الى مراكز التوزيع، أو بإمكانكم شحن البطاقة الافتراضية عبر التطبيق QR Code من خلال البطاقات الائتمانية او بطاقات الصراف الآلي.

قائمة المسارات العاملة:

1 مجمع المحطة – المنارة

2 مجمع المحطة – المغيرات

3 مجمع المحطة – الحرشة-المرقب

5 مجمع المحطة – الاتحاد الرياضي

6 مجمع المحطة – أبو عليا

7 مجمع المحطة – الونانات

8 مجمع المحطة – التطوير الحضري

9 مجمع المحطة – الهاشمي الشمالي-حي الشهيد

10 مجمع المحطة – جبل النزهة-ضاحية الأمير حسن

11 مجمع المحطة – أبو نصير

12 مجمع الشمال – شفابدران – طاب كراع

14 مجمع المحطة – صويلح

20 مجمع المحطة – المنارة – حي البتراء

21 مجمع المحطة – ام النوارة-ضاحية الفاروق عمر

22 مجمع المحطة – حي عدن

25 مجمع المحطة – شفا بدران-طاب كراع

26 مجمع المحطة – كلية حطين

27 التعليم العالي – مجمع المحطة

28 المستندة – مجمع المحطة

30 مجمع الجنوب – مستشفى الامير حمزة

32 مجمع المحطة – نزهة سحاب

33 مجمع المحطة – ابو علندا

34 مجمع الشمال – مرج الحمام