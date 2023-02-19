إعادة تشكيل مجلس أمناء الصُّندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى (أسماء)

وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس أمناء الصُّندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى وقبَّة الصَّخرة المشرَّفة برئاسة سموّ الأمير غازي بن محمَّد، وعضويَّة كلّ من: وزير الأوقاف والشُّؤون والمقدَّسات الإسلاميَّة، ووزير الدَّاخليَّة، ومفتي عام المملكة، وقاضي القُضاة، وعبد الرَّحيم العكور، ورئيس مجلس أوقاف القدس، ومدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المُبارَك، ومدير عام دائرة الشُّؤون الفلسطينيَّة، ومدير المسجد الأقصى وشؤون القدس في وزارة الأوقاف، والدكتور وصفي الكيلاني، وأستاذ الكرسي المكتمل لدراسة فكر الإمام الغزالي في المسجد الأقصى المُبارَك، والشَّيخ يوسف أبو سنينة، والمدير المالي في دائرة أوقاف القدس، ورئيس قسم سَدَنة المسجد الأقصى المُبارَك.