إعادة تعبيد 5 شوارع حيوية وإغلاقات جزئية في إربد

أحمد التميمي

إربد – تبدأ بلدية اربد الكبرى الأسبوع المقبل تعبيد أهم 5 شوارع رئيسية في المدينة ابتداءً من شارع الملك عبد الله الثاني “الحصن”، وسيتم تعبيد الشارع كاملاً ابتداءً من تقاطعه مع شارع الهاشمي “إشارة الشنيك” ولغاية الإشارة المعروفة بإسم “إشارة اليوسفي”.

وحسب رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني فإن البلدية ستقوم بعدد من الإغلاقات الجزئية خلال فترة العمل، مؤكداً أن العمل سيكون على مراحل متتالية حتى لا يتم اغلاق الشارع بشكل كامل.

وقال بني هاني إن إغلاق كل جزء لن يزيد على يومين او ثلاثة أيام وتم تقسيم العمل لمقاطع بالتنسيق مع محافظة اربد ومديرية الشرطة وقسم السير.

واكد بني هاني خلال اجتماع عقد بدار محافظة اربد بحضور محافظ اربد رضوان العتوم ومدير شرطة المحافظة ورئيس قسم السير ومندوب غرفة التجارة ان البلدية انتهت من جميع المخاطبات الرسمية بهذا الشأن وتم التنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة مطالباً المواطنين بالتعاون مع البلدية خاصة اثناء سير العمل والذي سيعود على المدينة بفائدة كبيرة فور انتهائه.

ووفق بني هاني فإن بعض هذه الشوارع لم يجري تعبيدها منذ عشرات السنين وبالتالي فإن إغلاقها بهدف تحسينها وتعبيدها هو مصلحة للمواطن والتاجر على حد سواء، منوهاً ان البلدية تعمل بكل طاقاتها لكي لا يطول أي إغلاق أمام المحال التجارية لعدة أيام.

ونوه إلى ان البلدية ستقوم بالإعلان عن المقاطع التي سيتم إغلاقها والشوارع التي سيتم تعبيدها تباعاً وقبل البدء بالعمل وان البلدية قامت بتجهيز كل مستلزمات العمل من إشارات تحذيرية ويافطات تعريفية بالطرق البديلة ونقاط غلق محددة بالإضافة لتوزيع منشورات على المحال والسكان في الأجزاء المراد غلقها للتنويه بذلك قبل بدء العمل.

واكد ان العمل سيكون بأسرع وقت ممكن وانه وبعد الإنتهاء من العمل في شارع الملك عبد الله الثاني سيتم الإعلان عن الشارع الذي يليه.

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