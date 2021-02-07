إعادة شلال “أبو شقير زقلاب” إلى حاله.. وتعيين حارس لحمايته

احمد التميمي

اربد – أعادت جهات حكومية مجرى شلال أبو شقير بوادي زقلاب الى ما كان عليه قبل أن يتعرض للعبث من قبل أحد مزارعي المنطقة الجمعة الماضي.

وحسب مصادر في محافظة إربد ان تم تصويب الموقع الذي تعرض للتخريب من قبل احد المزارعين للشلال وتم إعادته الى سابق عهدة.

وأشارت المصادر الى انه سيصار الى التوصية الى وزارة السياحة والمياه باستملاك أجزاء من أراضي المزارعين لإنشاء طريق بخدم المتنزهين للوصول الى الشلال في ظل وعورة المنطقة وعدم وجود طريق.

وأكدت المصادر الى انه سيتم تعيين حارس لحماية المواقع السياحية في الموقع لمنع تعرضها لأي اعتداء وخصوصا وان الموقع يقصده الآلاف من المتنزهين في فصل الصيف.