إعادة فتح الطرق في البترا والشوبك بعد أن أغلقتها الثلوج

حسين كريشان

معان- تسبب تساقط الثلوج مساء اليوم في لواء البترا والشوبك وقضاء المريغة وقضاء أيل بمحافظة معان بإغلاقات للطرق الرئيسية والفرعية فيهما، قبل أن يعاد فتحهما.

و مازلت كوادر وآليات الأشغال العامة والبلديات وسلطة إقليم البترا تواصل جهودها بإعادة فتح الطرق الرئيسية المغلقة في لواء الشوبك وإزالة الثلوج لإدامة إستمرار حركة السير، وتسهيل حركة المرور أمام مستخدمي الطريق، وفق مدير اشغال اللواء المهندس صالح البدور.

كما تواصل آليات سلطة إقليم البترا بمواصلة فتح الطرق الرئيسية المغلقة أيضا نتيجة استمرار تساقط الثلوج في منطقة اللواء، فيما تشهد قرى النعيمات ومناطق قضاء المريغة بمحافظة معان تساقط الثلوج بغزارة.