إعادة فتح المدارس: التكامل بين الوسيلة والغاية

د. سميره غنيم

كيف يمكن تصّور إعادة بناء العملية التعليمية وليس إعادة فتح المدارس فقط؟

كيف يمكن للمدارس أن تنمو وتتطور وتبتكر، مع الحفاظ على الصحة والعدل والمساواة؟

ما التصورات التي يقترحها الخبراء الذين يصفون أنفسهم بأنهم «يعرفون ما يصلح»، والتي ينبغي أن توجه أجندة سياسة التعليم لإدخال نظامنا التعليمي للقرن الحادي والعشرين؟

ونحن نتقدم ببطء نحو الوضع «الطبيعي»، هناك المزيد الذي نحتاج لفهمه والتفكير به إذا أردنا مواجهة الأزمة بشكل مباشر، على الطلاب إدراك أن مقاطعة النظام المدرسي مؤقتة وعليهم استعادة الأرض المفقودة، وعلى المعلمين أن يستعدوا لوظائفهم بفعالية أثناء وبعد الجائحة، وعلى النظام التعليمي أن يرسخ لثقافــة الجــودة، بهــدف تحقيــق التميــز والمساواة بالتعليم.

أدى الوباء لتفاقم فجوة التكافؤ في الفرص التعليمية، الفرص التي تضع الطلاب ذوي الدخل المنخفض بوضع غير مُؤاتٍ مقارنة بأقرانهم الميسورين. فجوات الفرص هي فجوات في الوصول للشروط والموارد التي تعزز التعلم وتشمل: الوصول إلى الانترنت، وتفشي الأمية التكنولوجية، وعدم القدرة في الحصول على الأجهزة الإلكترونية، والتعليم الخصوصي داخل المنزل.

يتطلب تحقيق المساواة بالتعليم معالجة الفوارق الرئيسة بين الطلاب من خلال ترسيخ مكانة المدارس في قدرتها على تقديم تعليم عالي الجودة لكل طالب على حدة في المستوى الذي يحتاج إليه من التعليم، وتلبية الاحتياجات الخاصة للطلاب المهمشين. التعليم الذي يسخر القوة التكنولوجية، وبنفس الوقت يمكن الوصول إليه في البيئات التقليدية، بالمنزل، أو في تجربة التعليم المدمج. التعليم الذي يجهز الطلاب للتحديات المتطورة باستمرار التي ستحدد مستقبلهم على المسرح العالمي.

النظام المدرسي والمدارس أكثر من مجرد مكان للتعلم، لقد تم إنشاء المدارس لأنها كانت وما تزال وسيلة فاعلة، وفعالة لتعليم الطلاب، ودعمهم اجتماعياً وعاطفياً واكاديمياً من خلال تجارب التعلم الغنية والمرنة. إنها الملاذ الآمن للطلبة المهمشين، ولكن إذا توقفت عن أن تكون الطريقة المثلى لتعليم الطلاب ودعمهم، أو إذا لم تكن أفضل وسيلة لتعليم كل طالب على حدة، فلا ينبغي تعظيم النظام المدرسي على حساب التعلم والدعم لكل طالب. ما يعني أننا نواجه الاختيار بين دعم المدارس كنظام تعليمي، بغض النظر عن مدى جودة أو سوء أدائه، أو تمكين الطلاب من متابعة الفرص التعليمية بطريقة أخرى.

كتربويين علينا الاهتمام بمستقبل طلابنا والتركيز بشكل أقل على الدفاع عن النظام المدرسي، وتكريس أنفسنا لتمكين الطلاب من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. فالتعلم الحقيقي نادرا ما يكون هادئًا، ويُتحكم فيه، انه فوضوي، وعاطفي وتشاركي وشخصي. لا يمكن العودة إلى استثمار التعلم الذي يركز على التحكم في أجساد الطلاب وأصواتهم من خلال الممارسات والسياسات القمعية والعقابية.

ونسأل: ما طبيعة التعلم اللازم لمواجهة أزمتنا الحالية وتجنب الأزمات المستقبلية؟ وأين يجب أن يحدث هذا التعلم؟ وبأي موارد تعليمية؟

بينت جائحة كورونا بوضوح ان على واضعي السياسات التربوية اعتبار الطلاب وأولياء الأمور كشركاء تعليميين ذوي معرفة، والمجتمعات كمساحات وموارد تعليمية، والمعلمين كمهنيين ذوي مهارات عالية في مجال التنمية البشرية. عليهم أن يدركوا انه لا يمكن الاستمرار في تحديد التعلم من خلال مهام محددة، ومعايير ضيقة، ورغم أننا لا نعرف التأثيرات التعليمية الدقيقة للجائحة على تعلم الطلاب، إلا أننا نعلم أن أداءهم الأكاديمي يتدهور مع مهارات النمو الأخرى التي يشار إليها غالبًا بالمهارات الاجتماعية العاطفية، أو غير المعرفية – بما في ذلك الابتكار والمثابرة والمرونة وضبط النفس وإدارة الوقت – مهارات تم إهمالها منذ فترة طويلة في سياسة التعليم. خلاصة القول، لابد من استعادة التعلم باعتباره عملية تنموية مستمرة وطويلة الأمد متجذرة اجتماعياً وثقافياً.

عندما تستأنف المدارس عملها مرة أخرى في الفصل الدراسي القادم، سيكون من الضروري أن نعرف الطلاب الذين شاركوا في العملية التعليمية وإلى أي درجة، ومقدار ما تعلموه، وأين تخلفوا عن الركب. ولكن لكي يتم التعليم والتعلم ذو المعنى، يجب أن يكون المعلمون قادرين على تقييم، اولا الصحة النفسية للطلاب، وثانيا استعدادهم للتعلم. وبمجرد أن يحققوا ذلك، سيحتاج المعلمون إلى موارد وأدوات كافية لتمكين الطلاب من اللحاق بالركب ومواصلة تطورهم.

النظام المدرسي وسيلة لتحقيق التعلم الهادف ذي المعنى، والرفاهية، وليس غاية في حد ذاته. نحن غارقون في الرداءة التعليمية لأننا نخلط بين الوسائل والغايات.