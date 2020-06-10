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إعادة فتح المراكز والاكاديميات والاندية الرياضية خلال العطلة الصيفية

منذ 50 دقيقة

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خالد العميري

عمان – وافق وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي، اليوم الأربعاء، على إعادة فتح المراكز والأكاديميات والأندية الرياضية في المدارس الخاصة خلال العطلة الصيفية الحالية، وذلك بعد اغلاقها منتصف آذار (مارس) الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت وزارة التربية والتعليم في كتابها الرسمي، انها لا تمانع إعادة فتح هذه المنشآت الرياضية، شريطة أن تقوم اللجنة الأولمبية بإعداد بروتكول صحي بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، اللجنة الأولمبية بالإشراف والمتابعة الكاملة على عمل تلك المراكز والأكاديميات والأندية الرياضية الصيفية، شريطة أن لا يكون في تلك المدارس مراكز امتحان ثانوية عامة.

وكانت اللجنة الاولمبية قد خاطبت وزارة التربية والتعليم مؤخرا، لحثها على السماح للقطاع الرياضي بممارسة أعماله أسوة بباقي القطاعات الرياضية، خاصة وأن هناك مدارس خاصة تخدم العديد من الأندية والمراكز والأكاديميات، على أن يتوافق قرار إعادة فتح المنشآت مع شروط الصحة والسلامة العامة.

وأكدت اللجنة الأولمبية في خطابها للوزارة، على إصدارها خطة عودة العمل في قطاع الرياضة والتعليمات الصحية الخاصة بالقطاع، بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

Khaled.omeri@alghad.jo

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