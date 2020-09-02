إعادة فتح المطار الثلاثاء المقبل.. وإعلان قائمة الدول الخضراء والصفراء والحمراء غدا

عمان- الغد- أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة عن إعادة تيسيير الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى الأردن اعتبار من يوم الثلاثاء المقبل، الموافق للثامن من أيلول (سبتمبر) الحالي.

وقال في إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء اليوم، إن الرحلات المنتظمة للقادمين إلى الأردن من خلال مطار الملكة علياء الدولي، وبقية المعابر الحدودية ستتم وفق بروتوكول أقرته خلية الأزمة، يرتبط بالحالة البائية في الدول، ويصنفها إلى ثلاث مستويات: خضراء، صفراء، وحمراء، موضحا أن وزير النقبل سيعلن غدا التفاصيل الكاملة وتصنيف الدول. وتطبق هذه التعلميات على الأردنيين وغير الأردنيين من الراغبين في زيارة المملكة.

وفيما يخص الأردنيين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة، سيكون ذلك متاحا لهم حسب توفر الرحلات، وشريطة موافقة دول المقصد على استقبالهم، على أن يطبق عليهم نفس البروتوكول المعتمد للقادمين إلى المملكة، في حال عودتهم.

وبحسب التعليمات التي أعلنتها خلية الأزمة، ستصنف الدول وبائيا إلى ثلاثة أقسام؛ فيشترط للرحلات القادمة من الدول المصنفة وبائيا خضراء، أن يكون المسافر قد أمضى آخر 14 يوما قبل السفر في البلد القادم منها، وإحضار فحص PCR نتيجته سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وإجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله إلى المملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة؛ والانتظار حتى صدور النتيجة، وفي حال سلبيتها لا يحجر مؤسسيا وإنما يكتفي بالحجر المنزلي لمدة أسبوع.

أما الرحلات القادمة من الدول المصنفة وبائيا صفراء، فيشترط أن يكون المسافر قد أمضى آخر 14 يوما قبل السفر في البلد القادم منها، وإحضار فحص PCR نتيجته فيها سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وإجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله للمملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة؛ ونقل المسافر إلى الحجر المؤسسي لمدة 3 ليال / 4 أيام دون انتظار نتيجة الفحص، وعند إخلائه من الحجر المؤسسي يحجر منزليا لمدة أسبوع.

وفيما يتعلق بالرحلات القادمة من الدول المصنفة وبائيا حمراء أو غير واردة في قائمة التصنيف الوبائي للدول، إحضار فحص PCR نتيجته فيها سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر، وإجراء فحص ثان للمسافر حال وصوله للمملكة في المطار وعلى نفقته الخاصة؛ ونقل المسافر إلى الحجر المؤسسي لمدة 7 ليال / 8 أيام دون انتظار نتيجة الفحص، وإجراء فحص ثالث له في اليوم الخامس أو السادس من الحجر، وعند إخلائه من الحجر المؤسسي يحجر منزليا لمدة أسبوع.