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إعادة فتح تحويلة جرف الدراويش على الطريق الصحراوي

منذ 50 دقيقة

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عمان – الغد- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الثلاثاء، فتح تحويلة جرف الدراويش على الطريق الصحراوي بطول 10 كلم، “مسربين إضافة للأكتاف الجانبية للسير المتجه من العاصمة عمّان إلى مدينة العقبة”.

وقالت الوزارة، إن الطريق مجهزة بعناصر السلامة العامة والسلامة المرورية كافة.

وأضافت أن التحويلة التي أوعيد فتحها مجددا؛ آخر التحويلات على الطريق الذي شهد مشروعا ضخما لإعادة التأهيل وأصبح جاهزا بالكامل باستثناء طرق الخدمات في منطقتي القطرانة والحسينية وبعض الأعمال الجانبية، كأعمال الكندرين والإضاءة وتأهيل الجزيرة الوسطية.

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