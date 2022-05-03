أكد محافظ العقبة، محمد الرفايعة، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح طريق وادي عربة بالاتجاهين بعد إغلاقه؛ نظرا لتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وقال الرفايعة لقناة “المملكة”، إنّ إغلاق الطريق كان لمدة ساعة ونصف بسبب موجه غبار على طريق وادي عربة أمام زوار مدينة العقبة؛ وحفاظا على السلامة العامة.

وأضاف، أن الدوريات الخارجية موجودة على الطرق؛ لتقديم المساعدة والإرشادات لسائقي المركبات، حيث إنه تتم متابعة حالة عدم الاستقرار الجوي مع إدارة الأرصاد الجوية من خلال غرفة العمليات.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعلنت اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، عن إغلاق طريق وادي عربة بالاتجاهين؛ لتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه تم قطع حركة السير على طريق وادي عربة من منطقة بئر مذكور باتجاه العقبة ومن منطقة قطر وما بعد الجمرك بشكل مؤقت واحترازي؛ لتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار.

وأضافت الوزارة أن الطرق ضمن الاختصاص في الجنوب سالكة بحذر شديد، ويتم إغلاق مقاطع منها بين الحين والآخر حسب تقييم الكوادر العاملة في الميدان بالتنسيق مع مديرية الأمن العام.

وأكدت، أنه تم تعزيز الآليات في المواقع الأكثر عرضة للتأثر بالظروف الجوية الحالية وتثبيتها، منذ صباح اليوم، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع تجمع للرمال المتحركة في منطقة وادي عربة ومنطقة غرندل وجسر احيمر من خلال كوادر مديرية أشغال العقبة.

وجددت الوزارة تحذيرها، للمواطنين سالكي الطرق الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار الناتج عن الرياح النشطة المرافقة للمنخفض الخماسيني المؤثر على المملكة، وخصوصًا الطريق الصحراوي والطرق شرق المملكة بالإضافة لطريق البحر الميت باتجاة العقبة (طريق وادي عربة).

وأهابت، بالمواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية واتباع قواعد القيادة الامنة، والانتباه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام، وذلك وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتساب) (0780377223).

طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111).

غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187).

غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا (0780377366).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان (0780377338).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق (0780377389).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء (0780377125).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273).

غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394).

غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291).

غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012).