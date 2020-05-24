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إعادة فتح كنيسة القيامة مع الالتزام بإجراءات السلامة

منذ 35 دقيقة

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عمان – أعيد اليوم الأحد فتح أبواب كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة للمؤمنين مع الإلتزام بإجراءات السلامة، وذلك بعد إغلاقها قرابة الشهرين ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا.
وكان رؤساء الكنائس والطوائف المسيحية في القدس، قد أصدروا أمس بيانا يعلنون من خلاله إعادة فتح الكنيسة، على أن يكون مشروطا بتواجد حتى 50 شخصا بداخلها كحد أقصى، إضافة للحفاظ على إجراءات السلامة، وفقا لما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تم تسجيل 179 إصابة بفيروس كورونا في مدينة القدس الشرقية.-(بترا)

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