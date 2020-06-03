العرب والعالمعربي

إعادة فتح مطار الحريري في لبنان نهاية الشهر

منذ ساعة واحدة
العلم اللبناني

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بيروت– أعلن مدير عام الطيران المدني في لبنان فادي الحسن أن مطار رفيق الحريري الدولي لن يعاود عمله بشكل طبيعي قبل نهاية شهر حزيران الجاري.
جاء ذلك خلال لقاء اليوم الأربعاء مع وزير الأشغال العامة ميشال نجار بحثا خلاله الإجراءات اللوجستية التي اتخذت لمواكبة إعادة افتتاح المطار من حيث وضع العوازل وتحديد مساحات التباعد بين المسافرين، وغيرها من التدابير الجديدة التي ستشمل أيضا إجراء فحص الـ PCR قبيل توجه أي مسافر إلى بيروت.
واوعز نجار بالمتابعة الدائمة ووضع الخطط والاستراتيجيات في الظروف الحالية التي يواجهها لبنان.
بترا

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