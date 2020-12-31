إعادة 10 آلاف دينار لمرضى كورونا من المستشفيات الخاصة

محمود الطراونة

عمان – أقر وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات تسعيرة جديدة لفحوصات (البي سي ار) لتصبح كما يلي

للمعابر الحدودية الجوية والبرية والمنصة الإلكترونية 28 بدلا من 41 دينارا.

للمختبرات داخل المملكة 25 دينار بحد أدنى و28 دينار بحد أعلى.

وقال مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات في وزارة الصحة الدكتور ناصر الخشمان، إن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات وافق على توصيات لجنة المختبرات في وزارة الصحة حيث اقر التسعيرة الجديدة لتشمل المعابر الحدودية البرية والجوية والمنصة الإلكترونية والتي تراجعها الوزارة بشكل دوري.

وأضاف الخشمان أن الوزير عبيدات وافق على مراجعة لجنة شكاوى المستشفيات التي تراجع فواتير كورونا في مستشفيات القطاع الخاص حيث اعاد مباغ 10.300 عشرة الاف دينار لمرضى مشتكين من عدة مستشفيات كانت زيادة على الفاتورة العلاجية.

وأوعز الوزير بإعادة المبالغ إلى المشتكين بعد أن تم تدقيق ومراجعة الفواتير والملفات الخاصة بهم.

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