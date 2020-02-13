إعداد دراسة ومسح وطني حول المساواة بين الجنسين

عمان- الغد- عقدت اليوم ورشة تحضيرية حول الدراسة التي تعد حول وضع المساواة بين الجنسين، وذلك بالتعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومكتب هيئة الامم المتحدة للمرأة.

وهدف الجلسة إلى تبادل الاّراء والأفكار مع نخبة من الخبراء وصناع القرار من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني حول المضامين التي يجب ان تشملها الدراسة.

بدوره أكدوزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة موسى المعايطه أهمية أن يكون لدينا دراسة من هذا النوع وإحصاءات وأرقام ومعلومات حقيقية وليس انطباعات حول واقع المساواة بين الجنسين وأضاف ان اللجنة الوزارية لتمكين المرأة على استعداد لتقديم كل الدعم لهذه الدراسة وأشار الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي ان الدراسة ستشتمل على مسح وطني وعلى مستوى المحافظات والبلديات يتضمن مراجعة كل القضايا المتعلقة بالمرأة سواء من مشاركة اقتصادية او سياسية وغيرها، وأضاف النابلسي ان الدراسة ستخرج بمجموعة من التوصيات من شأنها تعزيز وضع المساواة في التنوع الاجتماعي وتمكين المرأة.

شارك في الجلسة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى حمارنه ومدير عام الإحصاءات العامة قاسم الزعبي ونخبة من النشطاء والخبراء في مجال تمكين المرأة .