إعداد مسلسل جديد مشتق من “غايم أوف ثرونز”

لوس انجليس– تعدّ قناة “اتش بي او” الأميركية مسلسلا جديدا مرتبطا بعملها الضارب “غايم أوف ثرونز” يحمل اسم “هاوس أوف ذي دراغن”، بحسب ما كشفت المجموعة المالكة للمحطة “وورنر ميديا” خلال تقديم منصتها الجديدة للبث التدفقي “اتش بي او ماكس”.

ويروي “هاوس أوف ذي دراغن” (بيت التنين) قصة إحدى عشائر “غايم أوف ثرونز” وتدور أحداثه قبل 300 عام. وهو من تأليف جورج ر.ر. مارتن الذي اقتبس المسلسل الشهير من رواياته ومؤلف السيناريو رايين كوندال.

ولم يحدّد موعد صدور هذا العمل الجديد، لكن سيتسنّى لمحبي “غايم أوف ثرونز” متابعته عبر منصة “اتش بي أو ماكس” التي ستطرح في الولايات المتحدة اعتبارا من أيار/مايو 2020 بسعر 14,99 دولارا في الشهر.

وستعرض “اتش بي أو ماكس” عشرات الأعمال الشهيرة الأخرى، مثل مسلسل “فرندز” وأفلام “باتمان”، مراهنة على النوعية أكثر منه على الكمية لتتمايز عن منافسيها.

وهي اشترت على سبيل المثال الحقوق الحصرية لـ 23 موسما من مسلسل “ساوث بارك” للرسوم المتحركة الساخرة.

وستطلق “اتش بي او ماكس” مع محتويات مدّتها الإجمالية 10 آلاف ساعة. وستسعى منصة البث التدفقي إلى توسيع حصة النساء من مشاهديها بواسطة محتوياتها الأصلية، ومن بينها “ريزد باي وولفز” من توقيع ريدلي سكوت.

اشتهرت “اتش بي او” بمسلسلاتها الموجّهة للبالغين، مثل “سوبرانوز” و”ويستوورلد”، لكن “وورنر ميديا” تعتزم توسيع مروحة خياراتها مع منصتها الجديدة التي ستزاحم “نتفليكس” و”أمازون برايم فيديو” و”ديزني +” و”آبل تي في +” و”هولو” وغيرها من الجهات التي خاضت هذا المجال المزدهر حيث المنافسة محمومة. (أ ف ب)