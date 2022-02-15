إعدام مقيم أردني في السعودية

أعدمت السلطات السعودية مقيما أردنيا في منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، بعد أن أقدم على قتل مواطن سعودي عبر ضربه على وجهه وخنقه، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية السعودية.

وفي بيان لها، أوضحت الداخلية السعودية التفاصيل، قائلة: “أقدم حسن عبد العزيز عطية نصار – أردني الجنسية – على قتل حسين بن جابر بن سالم المالكي – سعودي الجنسية – وذلك بضربة على وجهه وخنقه مما أدى إلى وفاته”.

وأضافت في بيانها: “تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصا، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص”.

وبحسب الوزارة، “أيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

وأكدت الداخلية أنه “تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني حسن عبد العزيز عطية نصار اليوم الثلاثاء، في مدينة جيزان بمنطقة جازان”. (RT)