إعطاء أكثر من 26 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

عمان-الغد- أعطيت في الأردن أكثر من 26 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة ماضية، بحسب بيانات لوزارة الصحة، الاثنين.

وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة خلال أربع وعشرين ساعة، 26684 جرعة، توزعت على 10028 جرعة أولى و16656 جرعة ثانية، وفق الأرقام الرسمية.

ووصلت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، إلى 6.695777 مليون جرعة، توزعت على 3.587736 مليون جرعة أولى و3.108041 مليون جرعة ثانية.

ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح المضاد للفيروس التي أطلقتها وزارة الصحة، إلى 4.039948 مليون مسجل.