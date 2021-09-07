إعطاء أكثر من 33 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

عمان-الغد- أُعطيت أكثر من 33 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة ماضية في الأردن، وفق بيانات وزارة الصحة، الثلاثاء.

وتوزعت الجرعات المعطاة البالغة 33360 جرعة خلال أربع وعشرين ساعة، على 10285 جرعة أولى و23075 جرعة ثانية، بحسب الأرقام الرسمية.

وبلغ عدد الجرعات التي أعيطت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس مطلع العام الحالي، 6.569452 مليون جرعة توزعت على 3.534483 مليون جرعة أولى، و3.034969 مليون جرعة ثانية.

ووصل عدد المسجلين على المنصة الخاصة بتلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة إلى 3997741.