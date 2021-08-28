إعطاء نحو 247 ألف جرعة لقاح كورونا خلال أسبوع في الأردن

عمان-الغد- أعطيت أكثر من 247 ألف جرعة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن خلال الأسبوع الأخير، وفق بيانات وزارة الصحة.

وتوزعت الجرعات المعطاة خلال الأسبوع الأخير والبالغ عددها 247287، على 86364 جرعة أولى، و160923 جرعة ثانية.

وأُعطيت 25054 جرعات جديدة خلال 24 ساعة، منها 7778 جرعة أولى، و17276 جرعة ثانية.

ووصلت حصيلة الجرعات المعطاة في الأردن منذ بدء برنامج التطعيم مطلع العام الحالي إلى 6.291218 ملايين جرعة موزعة على 3.422595 ملايين جرعة أولى، و 2.868623 مليون جرعة ثانية.

وبلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح حتى السبت 3.903717 ملايين مسجل.