إعطاء 37 مليون جرعة من لقاح كورونا في بريطانيا

لندن – أظهرت بيانات وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إعطاء أكثر من 37 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد حتى يوم أمس الأحد.

وقالت الوزارة، إنه تم إعطاء 31 مليون و622367 شخصاً جرعة واحدة من اللقاح، بينما تم إعطاء 5 ملايين و496716 شخصاً جرعتين من اللقاح.

وأضافت الوزارة في بيان، انخفاض عدد الأشخاص المصابين بالفيروس في المستشفيات إلى 3536، وعدد الأشخاص على أجهزة التنفس الصناعي إلى 517 حتى مطلع نيسان الحالي.–(بترا)