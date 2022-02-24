إعفاء الأردنيين في أوكرانيا من كافة قيود السفر

قال المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، اليوم الخميس، إنه تقرر اعفاء جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا.

وقال المركز في بيان مقتضب، “حرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتحفيزهم للعودة إلى المملكة بأسرع وقت ممكن، تقرر اعفاء جميع المواطنين الأردنيين المقيمين في أوكرانيا والراغبين بالعودة إلى المملكة من كافة قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا، بعدم التسجيل على المنصة المخصصة GATWWAY2JORDAN “.

كما تمت ازالة اشتراط فحص PCR خلال 72 ساعة التي تسبق السفر وفحص PCR حال الوصول إلى المملكة، اعتبارا من اليوم الخميس 24/2/2022 وحتى اشعار آخر.