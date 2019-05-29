إعفاء الأردنيين من رسوم الدخول للبترا خلال العيد

لواء البترا- قرر مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي في جلسته اليوم الأربعاء، إعفاء الأردنيين من رسوم الدخول لمدينة البترا الأثرية خلال عطلة عيد الفطر السعيد.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم: إن هذا القرار جاء تشجيعاً للسياحة المحلية لزيارة مدينة البترا والاستمتاع بآثارها.

وبحسب الفرجات، فإن الإعفاء من رسوم التذكرة يشمل الدخول إلى المدينة الأثرية، واستخدام المرافق السياحية والصحية الموجودة داخلها مجانا،ً وزيارة متحف بترا الجديد، ومشاهدة العروض الفلكلورية والفنية التي تقدمها سلطة إقليم البترا خلال عطلة العيد.

ويكون الدخول للمدينة الأثرية خلال عطلة العيد من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً، بينما يكون الدخول متاحاً لمتحف بترا من الساعة الثامنة ونصف صباحاً ولغاية الساعة العاشرة ليلاً.