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إعفاء البضائع السورية المصدرة إلى الخليج بشاحنات أردنية من الرسوم

منذ ساعة واحدة

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عمان- أعفت الحكومة البضائع المصدرة من سورية إلى دول الخليج عبر الأردن بواسطة الشاحنات الأردنية، من رسوم الترانزيت، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع النقل الثقيل الاردني العامل على خطوط النقل الدولي.
وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن هذه الخطوة من شأنها زيادة حجم الصادرات من سورية إلى دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة أعداد الشاحنات الأردنية العاملة على تبادل الحمولات بجمرك جابر، إلى حين الوصول إلى اتفاق مع الجانب السوري على رسوم الترانزيت بشكل كامل. وأضاف اللوزي أن القرار يخدم أصحاب الشاحنات في الاردن وسورية، حيث تعمل الشاحنات السورية على نقل البضائع من سوريا إلى جابر، فيما تنقل الشاحنات الأردنية البضائع من جابر إلى دول الخليج العربي. -(بترا)

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