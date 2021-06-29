إعفاء السودان من 5ر23 مليار دولار من ديونه الخارجية

الخرطوم- أعلن السودان، اليوم الثلاثاء، حصوله على موافقة مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبيك” لإعفاء البلاد من 5ر23 مليار دولار من ديونها البالغة نحو 60 مليار دولار.

ويعتبر هذا الإعفاء أكبر تخفيف للديون تم تحقيقه لأي دولة في إطار هذه المبادرة حتى الآن، ما يشهد على الدعم الكبير الذي يتلقاه السودان من المؤسسات المالية الدولية ونادي باريس والشركاء المانحين.

وجاء قرار إعفاء السودان في اجتماع مشترك لمبادرة “هيبيك” بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف تقديم المساعدات الاستثنائية لخفض أعباء الدين الخارجي، وبذلك أصبحت السودان الدولة رقم 38 في العالم التي تحصل على إعفاء الديون في “هيبيك”.

يذكر أن مبادرة “هيبيك” أطلقها الصندوق عام 1997، بالتعاون مع البنك الدولي، لتقديم المساعدات الاستثنائية لخفض أعباء الدين الخارجي على الدول الفقيرة.