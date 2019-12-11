إعفاء الطلبة العراقيين من شرط الإقامة

الغد- قررت وزارة الداخلية الأردنية استثناء الطلبة العراقيين من شرط الإقامة السنوية، بناء على طلب السفير حيدر العذاري خلال لقائه مع وزير الداخلية السيد سلامة حمّاد.

وقال السفير العذاري اليوم الأربعاء، إن وزارة الداخلية الأردنية أصدرت قرارا بإعفاء الطلبة العراقيين في المملكة من شرط الإقامة السنوية، مشيرا الى أن مئات الطلبة العراقيين سيتمكنون من الانتظام في مقاعد الدراسة بالمدارس العامة والأهلية بناء على ذلك.

وعبر السفير، عن شكره للأردن على الدعم الكبير والمستمر للعراق والاستجابة لطلب إعفاء الطلبة من شرط الإقامة السنوية.