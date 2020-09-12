آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

إعفاء رئيسي جامعتي اليرموك والحسين بن طلال من منصبيهما

منذ 30 دقيقة
التعليم العالي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- عقد مجلس التعليم العالي جلسة طارئة صباح اليوم السبت الموافق 12 / 9 / 2020 برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق حيث بحث المجلس موضوع تقييم رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية وبناءً على كافة المعطيات الواردة في التقييم قرر المجلس إعفاء كلاً من الدكتور زيدان كفافي رئيس جامعة اليرموك، والدكتور نجيب أبو كركي رئيس جامعة الحسين بن طلال من منصبيهما في رئاسة الجامعة.

مقالات ذات صلة

“المهندسين” توقع مذكرة تفاهم لفتح آفاق عمل لمنتسبيها في دولة جورجيا

منذ 5 دقائق

صايل يُطالب الفيصلي بـ 200 ألف ويتقدم بشكوى لـ “مكافحة الفساد”

منذ 10 دقائق

عزل 4 بنايات في الزرقاء

منذ 26 دقيقة

6 إصابات جديدة بكورونا في الشونة الجنوبية

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
59 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock