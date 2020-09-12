إعفاء رئيسي جامعتي اليرموك والحسين بن طلال من منصبيهما

عمان-الغد- عقد مجلس التعليم العالي جلسة طارئة صباح اليوم السبت الموافق 12 / 9 / 2020 برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق حيث بحث المجلس موضوع تقييم رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية وبناءً على كافة المعطيات الواردة في التقييم قرر المجلس إعفاء كلاً من الدكتور زيدان كفافي رئيس جامعة اليرموك، والدكتور نجيب أبو كركي رئيس جامعة الحسين بن طلال من منصبيهما في رئاسة الجامعة.