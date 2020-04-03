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إعفاء رئيس مجلس محلي باع الخبز لحسابه الشخصي

منذ ساعتين

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احمد التميمي
اربد – اعفى وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري رئيس مجلس محلي المشارع وعضو مجلس بلدية طبقة فحل من مهامه استنادا لأحكام المادة ٦٦ ب من قانون البلديات رقم ٤١ لسنة ٢٠١٥ .
ويأتي هذا الإعفاء خلال كتابه وجهه المصري للعضو نظرا لمخالفات مهنية موكله له في توزيع مادة الخبز وجلب المنفعة المادية بطريقة غير مشروعة ومخالفة القوانين.
وحسب الكتاب التي حصلت الغد على نسخه منه انه إشارة لكتاب محافظ اربد والمتضمن ضبط رئيس المجلس ببيع مادة الخبز والموكل اليه توزيعها برفقة طواقم البلدية من خلال سيارة البلدية بموجب قانون الدفات ٢ قمتم بوضع مادة الخبز في احدى البقالات في منطقة بلواء الاغوار الشمالي وبيعها لحسابك الخاص.
واشارة لكتاب رئيس البلدية والمتضمن إيقاف العضو من قبل محافظ اربد لدى الجهات الأمنية.

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