إعفاء طلبة حزم المقبول بالدراسات العليا من المعدل التراكمي

تيسير النعيمات

عمان – قرر مجلس التعليم العالي الموافقة لطلبة درجة الماجستير الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير مقبول، والمقبولين على اعتماد علامة النجاح في مواد الحزم بغض النظر عن تحقيق المعدل التراكمي المطلوب 75 % لغايات استمرارية تسجيلهم في برنامج الماجستير في الجامعات الأردنية للفصل الدراسي الثاني الحالي فقط.

كما قرر المجلس خلال اجتماع له امس عدم احتساب الفصل الدراسي الثاني الحالي لطلبة الدراسات العليا الملتحقين في الجامعات الأردنية ضمن المدة المطلوبة لغايات اجتياز امتحان اللغة الأجنبية أو اجتياز الامتحان الوطني للغة الانجليزية أو دراسة البرنامج التأهيلي (6 ساعات)، على أن يستكمل الطلبة المطلوب منهم في الفصل الذي يليه. جاء ذلك حرصا من المجلس على تحقيق المصلحة الفضلى لطلبة الدراسات العليا، وتخفيف الآثار السلبية عليهم نتيجة أزمة فيروس كورونا وفق بيان صدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وأكدت الوزارة أن مجلس التعليم العالي في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وكان عميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الاردنية الدكتور محمد الشريدة اكد عزم الجامعة عقد الامتحان الشامل لطلبة برنامج الماجستير الشامل للفصل الدراسي الثاني في حال العودة للدوام الشهر المقبل .

وبين الشريدة ان بإمكان من يرغب من الطلبة الذين دفعوا رسوم الامتحان ارجاء الامتحان للفصل الصيفي، مؤكدا ان الامتحان الشامل سيعقد في موعده في الفصل الصيفي .

وبخصوص امتحان الكفاءة لطلبة برنامج الدكتوراه اكد الشريدة ان الامتحان سيعقد خلال الفصل الصيفي، مشيرا الى ان امتحان الفصل الثاني كان عقد اصلا .