إعفاء طلبة من رسوم التوجيهي

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عمان – قررت وزارة التربية والتعليم إعفاء طلبة الثانوية العامة ” التوجيهي”، من الطلبة النظاميين في المدارس الحكومية والخاصة من ابناء المصابين من منتسبي القوات المسلحة باعاقات جسيمة، وأبناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من رسوم امتحان الثانوية العامة.

واشترطت الوزارة في تعميم وجهته لمديري التربية والتعليم في الميدان حصلت “الغد” على نسخة منه اليوم، على الطلبة المعنيين بالقرار تقديم الوثائق الرسمية الخاصة بذلك، فيما طلبت من مديريات التربية والتعليم تزويدها بكشوفات تبين اسماء الطلبة الذين تم اعفاؤهم والوثائق الثبوتية اللازمة.

وكانت عملية التسجيل لامتحان الثانوية العامة للعام 2020 ، بدأت الاحد الماضي وتسمتر حتى الخامس من شهر اذار(مارس) المقبل.

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